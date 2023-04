Giro d’Italia 2023 – C’è aria di Sicilia con la pattese Cassiopea

La nuova sinergia sviluppata tra il consorzio pattese “Cassiopea”, la consociata ErigoPro e la piemontese SEA Soluzioni Eco Ambientali, azienda che vanta un solido know-how nel settore della raccolta differenziata, derivante da un’esperienza ventennale, apre nuovi ed interessanti scenari di sviluppo e di impegni, ma anche di occupazione e formazione, come ha evidenziato l’advisor della Cassiopea, il dottor Giuseppe Pettina.

Il Giro d’Italia, ormai prossimo al suo avvio, toccherà con la 10^ e la 14^ tappa due centri dove il gruppo SEA\CASSIOPEA cura la raccolta differenziata.

“Un’occasione unica per presentarsi al meglio e che ci proietta sotto gli occhi dei riflettori di tutta la nazione” assicura Pettina, e che aggiunge ” Un grande impegno tecnico e professionale al quale da settimane stiamo già lavorando”.

Ed intatno è stata lanciata una campagna di comunicazione che punta a creare punti di interesse e di collaborazioni con i cittadini per vincere la grande scommessa ambientale, che è tra gli obiettivi e le strategie dell’azienda che ha la sua sede Amministrativa a Villanova Canavese, alle porte di Torino, e che già può vantare una solida presenza in Piemonte (Provincie di Torino, Asti, Biella e Cuneo), in Liguria (Provincia di La Spezia), Toscana (Provincia di Prato) e Lombardia (Provincia di Brescia), Lazio (Roma) e Trentino (Alto Garda).

Massimo Scaffidi.