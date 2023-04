Elezioni amministrative in Sicilia, da oggi al 3 maggio la presentazione delle liste e dei programmi

Inizia oggi e finirà alle ore 12.00 del 3 maggio prossimo il tourbillon della presentazione delle liste dei candidati a sindaco, al consiglio comunale, a presidente di circoscrizione e al consiglio circoscrizionale.

Dunque da oggi sale la tensione dove ancora ci sono nodi da sciogliere, candidati che vanno e vengono, programmi da limare, alleanze da potenziare o lasciare, per poi, dopo il 3 maggio, dare vita ad incontri, comizi e trasmissioni.

Indetti già i comizi elettorali per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali in 128 comuni della Sicilia e per i 6 presidenti e i rispettivi consigli circoscrizionali della città di Catania, le sezioni elettorali sono 1.579, i consiglieri comunali da eleggere 1.646. La popolazione coinvolta è di 1.387.169 abitanti, di cui 301.104 anche per le elezioni dei presidenti di circoscrizione e dei consigli circoscrizionali a Catania.

Si vota domenica 28 maggio dalle 7.00 alle 23.00, lunedì 29 dalle 7.00 alle 15.00. L’eventuale turno di ballottaggio, laddove previsto, si svolgerà nelle giornate dell’11 e del 12 giugno con gli stessi orari. Ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei dati, si darà inizio allo spoglio delle schede.

In provincia di Messina sono 32 i Comuni nei quali si andrà al voto, in tutti con sistema maggioritario: Alì, Alì Terme, Capizzi, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Fondachelli Fantina, Frazzanò, Furci Siculo, Gualtieri Sicaminò, Mazzarrà Sant’Andrea, Militello Rosmarino, Monforte Sangiorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Motta Camastra, Pace del Mela, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, San Filippo del Mela, San Fratello, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Sant’Agata di Militello, Scaletta Zanclea, Taormina, Tripi, Tusa, Ucria e Valdina.