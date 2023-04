Capo d’Orlando – “Intitolare una strada, una piazza o un parco a Tony Caputo”, l’iniziativa

A Capo d’Orlando è ancora vivo il dolore per la scomparsa del giovane Tony Caputo. Il 38enne è deceduto domenica sera a causa di un incidente stradale mentre era in sella alla sua amata moto.

Il ricordo però non scompare: alcuni cittadini orlandini hanno in programma un’iniziativa riguardo la prematura scomparsa di Tony.

La richiesta di intitolare al giovane una strada, una piazza, un parco o un monumento.

“Nonostante lo stato di shock – ci scrivono in una lettera inviata alla nostra redazione – in cui moltissimi ci ritroviamo, abbiamo raccolto le nostre forze e le varie proposte arrivate, per provare a richiedere al nostro Sindaco Ingrilli di tenere vivo il ricordo di Tony.

Riteniamo che il suo amore per gli animali, la sua passione per le moto, la sua serietà nel lavoro e il suo comportamento sempre onesto e gentile verso tutta la comunità orlandina, debbano essere ricordate anche dalle generazioni future. Sentiamo l’obbligo morale di provarci.”

In questo momento è partita una raccolta firme simbolica on line, anche se ci si sta muovendo per realizzarla in forma ufficiale, seguendo l’iter legale.

Qui trovate il Link petizione on line: https://chng.it/DrC7y7CLmg

Link post facebook on line: https://www.facebook.com/mone.negroz/posts/pfbid02vsrrUdYCLvLJh9ATJ9zTKMLFLFxLvvNVMiLvfWw1nPENbb8WJEPTz45FpdqrxQa7l?notif_id=1682588494103571¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif