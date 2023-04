Incidente in moto sulla A/18, perde la vita una donna. Traffico in tilt verso Messina

Ancora un gravissimo incidente stradale in Sicilia, avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo sull’autostrada A18, poco prima del ponte Alcantara, che ha visto coinvolto un ciclomotore.

Una giovane donna, che viaggiava sul mezzo come passeggera, ha perso la vita dopo essere stata disarcionata dalla moto. Critiche le condizioni del conducente che è stato, invece, soccorso e condotto all’ospedale Cannizzaro di Catania in elisoccorso.

Secondo le prime informazioni la moto procedeva in direzione di Messina. Al vaglio della Polstrada di Giardini Naxos, intervenuta sul posto, cause e sismica dell’incidente. Il traffico risulta totalmente bloccato, in direzione Messina, con uscita obbligatoria allo svincolo di Fiumefreddo.