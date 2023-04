Sicilia – Autovelox sulle autostrade e nelle strade statali fino al 30 aprile, dove saranno posizionati

Autovelox, telelaser e trumcam installati su diverse strade statali e autostrade della Sicilia. A pubblicare l’elenco delle postazioni dei rilevatori di velocità nell’Isola fino a domenica prossima, 30 aprile, è stata la polizia di Stato sul proprio sito online. L’obiettivo è quello di fare prevenzione e monitorare i comportamenti dei guidatori presso le strade a scorrimento veloce presenti sull’Isola. Sono in molti coloro che hanno scelto di viaggiare per il ponte del 25 aprile e domani, per il rientro a casa, sono previste code e disagi.

Interessate in particolar modo la A20 Messina-Palermo e la A18 Messina-Catania.

La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità:

Autovelox 104/C

Autovelox 105

Autovelox 106

Telelaser

Telelaser Trucam.