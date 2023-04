La consulta giovanile di Patti ha dato il proprio contributo in occasione delle manifestazioni dedicate alla Regina Adelasia, ma, oltre ad aver programmato alcune attività, ha già in cantiere altre iniziative per la primavera è l’estate. L’organismo è presieduto da Mattia Melita, vice presidente è Esra Dridi, segretario Lorenzo Betta, infine i componenti del consiglio direttivo sono Tommaso Mannino e Francesco Mastrantonio.