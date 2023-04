Montagnareale, si presenta la lista “Impegno e Coerenza – Magistro Sindaco”; perchè abbiamo deciso di candidarci

Una lettera aperta per dire perchè si è deciso di essere della partita nelle prossime elezioni amministrative di Montagnareale. Questo il senso del messaggio dei componenti della lista “Impegno e Coerenza – Magistro Sindaco”, che candida a sindaco il capogruppo dell’opposizione Massimiliano Magistro.

Si è partiti dalla fine e cioè dagli ultimi mesi del 2022 quando “abbiamo appreso che l’assessore Simone Natoli ed il presidente del consiglio comunale Roberto Natoli, per motivazioni personali che spiegheranno ai cittadini, dopo aver rotto il patto di maggioranza con l’amministrazione guidata dal sindaco uscente Rosario Sidoti, avevano iniziato un nuovo percorso avverso a quella linea condivisa per oltre 20 anni. Dopo contatti sporadici e analisi sommarie, il nostro gruppo storico di opposizione ha avuto il primo incontro formale con la nascente realtà politica per valutare l’opportunità di una convergenza in una nuova ed unica formazione. In quella sede e nelle successive riunioni, questo gruppo di opposizione consiliare ha ribadito un solo ed unico concetto imprescindibile: il candidato sindaco doveva essere espressione condivisa ed identificabile nella componente di minoranza o eventualmente una figura al di sopra delle parti.”

La risposta ricevuta è stata sempre la stessa e cioè l’autodesignato Simone Natoli.

“Questo gruppo ha sempre fatto presente che quella dell’ormai ex assessore, già consigliere e capogruppo di maggioranza di quella amministrazione che, da oltre 20 anni e fino ad oggi, abbiamo sempre contestato, fosse una candidatura inopportuna anche per il suo percorso, per la sua storia politica e la ricattabilità che ne potrebbe derivare oggi. Nulla abbiamo da dire sulla persona di Simone Natoli, ma in un’ottica politica era per noi inaccettabile che chi ha sempre condiviso, firmato ed avallato ogni decisione politico-amministrativa oggi intendesse guidare chi si è sempre opposto a tutto ciò. Abbiamo quindi fatto valutazioni con la stessa delegazione del così detto “terzo polo”, proponendo accordi programmatici per il presente ma soprattutto per il futuro nell’interesse esclusivo della collettività.“

Avendo ricevuto risposte negative e dopo tentativi andati a vuoto, “siamo stati costretti, nel rispetto della nostra storia politica, dei nostri elettori e del paese intero, verso altre valutazioni che oggi rendiamo pubbliche per la corretta visione di ogni elettore di Montagnareale. Innanzitutto la scelta del candidato sindaco: il capogruppo di minoranza, Massimiliano Magistro, rappresenta per noi l’ultimo serio baluardo alla deriva politica intrapresa da questo paese da troppi anni ormai. La sua storia è nota e cristallina, sempre coerente con la propria linea ed i propri principi politici.”

Sulla sua scelta il gruppo di opposizione ha registrato un’ampia e convinta convergenza all’interno dei sostenitori storici nonché dei tanti giovani che si sono avvicinati al progetto, “al punto da fargli assumere la responsabilità di costruire una squadra di governo credibile e che possa spendersi nel prossimo quinquennio per invertire, con impegno e sacrificio, la marcia verso il baratro fatta registrare da anni di amministrazione personalistica e scellerata, come abbiamo sempre evidenziato nelle opportune sedi. Il nostro impegno e la nostra coerenza , non a caso scelti per caratterizzare e firmare la nostra proposta politica, sono le armi inattaccabili con cui oggi ci presentiamo all’elettorato. Nessuno può affermare che IMPEGNO e COERENZA siano semplicemente uno slogan e non la realtà che ci appartiene. A breve sarà pubblicato il nostro programma elettorale evidenziando le priorità: abbassamento della pressione fiscale e politiche di incentivo alle attività lavorative.”

“Il nostro programma avrà solo punti realizzabili e sostenibili, perché di chiacchiere in questi anni ne abbiamo sentite troppe ed il risultato è sotto gli occhi di tutti. La nostra sarà una politica di pacificazione sociale, che rompa gli schemi autoritari ormai incancreniti e che veda l’intera collettività protagonista. Solo attraverso il ritorno di questi capisaldi si potrà parlare di futuro. Viva Montagnareale!”