Ficarra: strade provinciali a rischio, esposto alla Città Metropolitana

Sono a rischio alcune strade provinciali ricadenti nel territorio di Ficarra. Lo hanno evidenziato in un esposto al sindaco della Città Metropolitana Federico Basile i consiglieri comunali Antonino Pizzino, Mela Marraffa e Patrizia Sciacca.

Si è vuole sottoporre, l’attenzione sui rischi e sulla pubblica sicurezza, non solo dei residenti del comune di Ficarra, ma anche dei tanti cittadini dei comuni vicini che, per ragioni diverse, devono percorrere le strade di competenza della ex Provincia, oggi Città Metropolitana.

Queste le strade provinciali segnalate: la 144 di collegamento tra il territorio di Brolo e le contrade Indali – Sauro – Crocevia del Comune di Ficarra, la 144 di collegamento tra le contrade Serro – Crocevia – Matini del comune di Ficarra e Lacco del Comune di Brolo e la 145 di collegamento tra l’abitato di Sinagra e l’abitato di Ficarra.

Da molto tempo, scrivo i tre consiglieri, sono in pessime condizioni ed a rischio di percorribilità, in quanto sono soggette a cattive condizioni del piano viabile perché deformato e pieno di buche, a scarsa visibilità e presenza di arbusti e sterpaglie, ad assenza, per lunghi tratti, di protezioni laterali e segnaletica stradale e alla mancata raccolta e convogliamento delle acque piovane e pulitura dei canali di scorrimento.

C”è l’ordinanza sindacale 9 del 6 marzo scorso del comune di Ficarra, con la quale è stato previsto il divieto di circolazione dei veicoli e dei mezzi pesanti nel centro abitato a seguito di lavori di pavimentazione della strada e che tali lavori si protrarranno, presumibilmente, per diversi mesi e nei mesi estivi, dove è notorio un aumento della popolazione e delle attività turistiche.

“Quindi, è oltremodo urgente intervenire su questa viabilità, al fine di eliminare i rischi dell’incolumità pubblica e alleviare i disagi, vecchi e nuovi, determinati dalla difficoltà a raggiungere in sicurezza i diversi punti del territorio comunale, utilizzando dette strade cosiddette provinciali. Si fa presente, inoltre, che è sparita e da parecchio tempo, la segnaletica verticale che indica la direzione “Ficarra” alla fine del centro abitato di Sinagra e sulla 145.”

I consiglieri hanno pertanto chiesto anche al sindaco di Ficarra Basilio Ridolfo, al sindaco di Sinagra Antonino Musca, segnalando i fatti per conoscenza anche al prefetto di Messina Cosima Di Stani, che siano posti in essere tutti gli interventi, anche in via d’urgenza, per rendere percorribili le strade segnalate e garantire a tutti i cittadini, una mobilità sicura ed affidabile, per la propria ed altrui incolumità.