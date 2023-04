Barcellona Pozzo di Gotto: L’Orsa si laurea “Campione regionale U20”

L’Orsa Basket Barcellona battendo in finale, nella palestra Leonardo da Vinci di Catania, il Basket Gela 95-83 si è laureata Campione Regionale U20.

Un risultato importante, raggiunto anche nelle stagioni 2015/16 e 2018/19, frutto di un progetto programmato nel tempo per valorizzare tantissimi giovani cestisti, molti dei quali fanno parte del rooster della C Gold e saranno protagonisti della finale, per il passaggio in serie B, da sabato sera alle ore 19:00 al Palarussello di Messina contro la Fortitudo.

Una finale U20 che ha rispettato la classifica della prima fase visto che la squadra del Basket Gela, allenate da coach Bernardo, si era classificata seconda e l’Orsa allenata da coach Biondo aveva vinto il girone..

La squadra del Longano ha imposto fin da subito il proprio gioco fatto di forte difesa e veloci ripartenze che hanno messo in difficoltà i giovani gelesi, bravi a reagire più volte e a mettere in difficoltà la squadra giallorossa.

Le straordinarie prestazioni di Caroè, Striuga e Golubovic, che alla fine hanno realizzato 75 punti in tre, hanno permesso al quintetto di coach Biondo di portare il trofeo a Barcellona Pozzo di Gotto.

Una vittoria condivisa con l’amministrazione comunale vista la presenza dell’assessore allo sport Roberto Molino che alla fine ha festeggiato con l’intera squadra questa affermazione che valorizza l’intero movimento sportivo della città.

Molto soddisfatto il DG Renzo Crisafulli: “Sono molto contento per il risultato raggiunto dai ragazzi e dallo staff tecnico che sta lavorando senza sosta in vista anche della finale di serie C Gold. Sono fiducioso che il lavoro prima o poi paga e noi siamo pronti a lavorare seriamente per riportare il giusto entusiasmo in città”.

Adesso riflettori puntati alla finale e alla scoperta di nuovi giovani talenti.