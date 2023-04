Incidente mortale sulla Mazara del Vallo-Palermo. Due vittime

Ancora sangue sulle strade siciliane. E’ di due morti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla Mazara del Vallo- Palermo, all’altezza di Leroy Merlin, in direzione Palermo.

Le vittime sembra siano due giovani che erano usciti con un gruppo di motociclisti.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che una moto si sia scontrata con un’auto. Sull’asfalto sono rimasti i due giovani, di cui non si conoscono le generalità, per i quali non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale per i rilievi.