San Fratello: operaio morto in cantiere, eseguita autopsia. Domani l’ultimo saluto a Lorenzo Petrolo

È stata eseguita ieri all’ospedale Papardo di Messina l’autopsia sul corpo di Lorenzo Petrolo, l’operaio edile di 56 anni morto dopo un incidente sul lavoro verificatosi la mattina dello scorso 19 aprile in un cantiere in Contrada Pulezzo a San Fratello. “Ieri mattina il medico legale, dottoressa Cristina Mondello ha assunto l’incarico alla presenza del pubblico ministero del tribunale di Patti, dott. Alessandro Lia. Entro 90 giorni – fa sapere il legale di fiducia della moglie della vittima, l’avvocato Benedetto Ricciardi del foro di Patti – dovrà essere depositata la perizia che stabilirà le cause del decesso dell’uomo. Al termine dell’esame autoptico – aggiunge l’avvocato Ricciardi – il pubblico ministero ha disposto la restituzione della salma ai familiari, per la celebrazione delle esequie”.

I funerali di Lorenzo Petrolo si terranno domani a San Fratello alle 15:30 nella chiesa madre. Il sindaco di San Fratello, Salvatore Sidoti Pinto, ha dichiarato il lutto cittadino, rinnovando il cordoglio e la vicinanza alla famiglia da parte dell’amministrazione comunale. Bandiere a mezz’asta e saracinesche abbassate per le attività commerciali, per la durata della cerimonia.

Sulla morte dell’operaio, ricordato da tutti come persona mite e rispettosa, sono in corso le indagini dei Carabinieri della compagnia di Santo Stefano Camastra. Secondo una prima ricostruzione il 56enne, regolarmente assunto presso un’impresa impegnata in lavori su un’abitazione privata, sarebbe caduto da una impalcatura, da circa tre metri di altezza. Sembrerebbe che inizialmente il 56enne fosse cosciente. Il personale del cantiere ha allertato subito i soccorsi, giunti sul posto con un’ambulanza. I sanitari, vista la gravità della situazione, hanno immediatamente richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Subito dopo l’atterraggio del mezzo in elipista, però, la situazione sarebbe precipitata. Vani i tentativi dei sanitari di rianimare il 56enne, che è spirato prima del trasferimento in ospedale.