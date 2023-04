Pace del Mela: Gli Onorevoli Cateno De Luca e Matteo Sciotto a sostegno di Danilo Pagano

Continua la campagna elettorale del candidato sindaco Danilo Pagano a Pace del Mela.

Il neo candidato ha ospitato stasera, sabato 21 aprile, l’ideatore del movimento “Sud chiama Nord” Cateno De Luca e l’onorevole Matteo Sciotto.

Cateno De Luca ha invitato il neo candidato a lavorare per i cittadini e di spronare tutti i componenti della lista a farlo con impegno e serietà partendo dalle cose essenziali per migliorare il vivere comune.

Lo stesso onorevole Sciotto legato alla città di Pace del Mela per i tantissimi amici e perché è stata anche la città del compianto fratello Pippo Sciotto, sindaco per diversi anni di questo comune, lo ha spronato a dedicarsi alla città quotidianamente, ad ascoltarne le esigenze e di cercare di risolvere gli eventuali problemi.

L’incontro molto partecipato è terminato con il taglio della torta e con un brindisi di buon augurio.