Miss Reginetta Over: Maria Antonietta Pantò rappresenterà la città etnea.

Tra otto giorni si svolgerà, a Villa Cuciti di Milazzo, l’ottava selezione interprovinciale Messina-Catania-Siracusa e in attesa di conoscere altre splendide partecipanti intervistiamo chi ha già staccato il pass per la finale regionale del concorso Miss Reginetta Over.

Oggi ho incontrato Maria Antonietta Pantó, una donna solare, sensibile e sempre ottimista, intraprendente e con tanti interessi.

La Miss, alta 170 cm con occhi verdi e capelli castani, è una ragioniera in un Ente Pubblico e vive a Catania

Cosa faresti per un mondo migliore? Un mondo migliore purtroppo sarebbe difficile averlo, ma se potessi decidere io eliminerei ogni mezzo che possa essere utilizzato per le guerre e per i criminali e rendere più sicuri i nostri territori con uomini e mezzi in modo capillare.

Quali sono i tuoi hobby e le tue grandi passioni? Le mie passioni sono la moda e l’arte che coniugo divertendomi a partecipare a sfilate e dipingendo stoffe, realizzando foulard e capi di abbigliamento

Che cos’è per te l’amicizia e la famiglia? L’amicizia…. è davvero difficile ritrovarsi amiche vere, ma per fortuna ho poche ma buone amicizie. La Famiglia per me è tutto…adoro sia la mia famiglia di origine che la mia famiglia attuale, un marito che amo e un figlio che adoro alla follia.

Che rapporto hai con gli animali? Ho avuto tanti gatti e per ultimo un bellissimo gatto a pelo lungo norvegese, cresciuto davvero come fosse della famiglia ma purtroppo dopo 12 anni con noi ci ha lasciato nel 2021. Nerino era un gatto particolare, non graffiava mai, sempre dolcissimo, speciale.

C’è qualcosa che hai fatto che ricordi spesso? Il primo concorso di bellezza nel 2012, Miss Mamma Italiana, che ho vinto in nazionale dopo due tappe in Italia. Lo ricordo perché non mi aspettavo di vincerlo, è stata un’esperienza indimenticabile.

Cosa ti aspetti dal concorso ? Dopo due volte di partecipazione alla finale in anni passati e non aver ottenuto fasce, almeno una volta spererei di portarne una a casa.

Qual’è il tuo motto? Volere… Potere

Maria Antonietta, 57 anni, ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza dal 2012 ad oggi e pensa che “Miss Reginetta Over” sia uno dei migliori che conosce per la serietà, la professionalità e l’organizzazione: Mi sono sempre trovata bene e complimenti davvero a tutti gli organizzatori, allo splendido presentatore Francesco Anania e al Patron Alessio Forgetta.

La nuova finalista regionale è pronta e dall’alto della sua esperienza lancia la sfida al divertimento e al successo, ma soprattutto invita tutte le signore a partecipare e chiamare la segretaria Nuccia al 339 82 54 709 per qualsiasi informazione.