Messina – 6 persone denunciate e 6 segnalate come assuntori di droga dai Carabinieri

Ieri, 20 aprile 2023, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud, supportati dalle pattuglie del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, hanno intensificato i controlli, concentrandoli soprattutto su tutto il litorale jonico, predisponendo mirate verifiche finalizzate a contrastare reati in genere soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al Codice della Strada.

Nell’ambito dei controlli stradali, sono sottoposti a verifica più di 110 veicoli e 78 persone con la contestazione di diverse violazioni al codice della strada. Inoltre 6giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana, hashish, cocaina e crack, detenute per uso personale.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, sono state deferite 4 persone, a vario titolo, per guida in stato di ebrezza e guida senza patente in quanto revocata, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni, nonché per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti o all’esame alcolemico. Inoltre, altre 2 persone sono state denunciate per porto d’armi e oggetti atti ad offendere, poiché entrambe trovate in possesso, senza giustificato motivo, di coltello a serramanico.