Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Capo d’Orlando, all’incrocio tra via Piave e via Trieste. A scontrarsi un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio la ragazza in sella al ciclomotore, per la quale sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure.