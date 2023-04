Capo d’Orlando: al Tar di Catania l’aggiudicazione della gara per l’installazione dei parcometri

Si discuterà nel merito il 14 settembre prossimo davanti al Tar di Catania l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio per l’installazione di parcometri ed il controllo delle aree destinate a parcheggio di sosta a pagamento a Capo d’Orlando. Così hanno deciso con propria ordinanza i giudici della quarta sezione del Tar di Catania.

Il ricorso è stato presentato da un’azienda, rappresentata dall’avvocato Enrico Fioretti contro il comune di Capo d’Orlando, rappresentato dall’avvocato Gabriella Sgrò e nei confronti della “Ecoparking srl”, l’azienda aggiudicataria del servizio, rappresentata dagli avvocati Massimiliano Mangano e Lucia Interlandi.

L’azienda ricorrente ha chiesto l’annullamento della determina 95 del 2 febbraio 2023 con la quale il comune di Capo d’Orlando ha aggiudicato in via definitiva all’impresa “Ecoparking srl” la procedura aperta per l’affidamento del servizio per l’installazione di parcometri ed il controllo delle aree destinate a parcheggio di sosta a pagamento.

L’azienda ha chiesto anche il subentro nel contratto stipulato e in subordine il risarcimento del danno. I giudici, riguardo alla sospensiva richiesta dall’impresa ricorrente, hanno evidenziato come non sussista un danno grave ed irreparabile tale da giustificare un provvedimento di sospensione. Da qui la domanda cautelare è stata rigettata, fissando la trattazione del ricorso nel merito all’udienza del prossimo 14 settembre.