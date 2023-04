Fino al 3 maggio c’è tempo ed io sono ancora candidabile. Se ci sono dieci persone che vogliono spendersi per Militello Rosmarino ed intendono supportarmi, io resto a disposizione. Così Salvatore Riotta, sindaco del centro montano, durante la conferenza stampa di fine mandato. Un modo per evidenziare cosa è stato fatto e anche per gli attacchi a chi, come ha puntualizzato nel corso della conferenza stampa, lo ha sempre osteggiato.

Qui sotto l’intervista integrale