giovedì, Aprile 20, 2023
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Maggio dei Libri della libreria “Capitolo 18”: incontri culturali a Brolo, Librizzi e Patti

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𝙄𝙡 𝙈𝙖𝙜𝙜𝙞𝙤 𝙙𝙚𝙞 𝙡𝙞𝙗𝙧𝙞 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 li𝙗𝙧𝙚𝙧𝙞𝙖 “Capitolo 18” 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙚 oggi alle ore 18.00 𝙘𝙤𝙣 𝙉𝙖𝙙𝙞𝙖 𝙏𝙚𝙧𝙧𝙖𝙣𝙤𝙫𝙖, 𝙨𝙘𝙧𝙞𝙩𝙩𝙧𝙞𝙘𝙚 𝙙𝙞 𝙜𝙧𝙖𝙣𝙙𝙚 𝙨𝙪𝙘𝙘𝙚𝙨𝙨𝙤, 𝙩𝙧𝙖 𝙡𝙚 𝙞𝙩𝙖𝙡𝙞𝙖𝙣𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙚𝙢𝙥𝙤𝙧𝙖𝙣𝙚𝙚 𝙥𝙞ù 𝙩𝙧𝙖𝙙𝙤𝙩𝙩𝙚 𝙖𝙡𝙡’𝙚𝙨𝙩𝙚𝙧𝙤, 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙤 𝘼𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨𝙚𝙣 𝙚 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙤 𝙎𝙩𝙧𝙚𝙜𝙖 𝙧𝙖𝙜𝙖𝙯𝙯𝙞 2022. 

𝘾𝙝𝙞𝙪𝙙𝙚𝙧à 𝙡𝙖 𝙨𝙚𝙩𝙩𝙞𝙢𝙖𝙣𝙖 𝘿𝙖𝙫𝙞𝙙𝙚 𝙂𝙖𝙡𝙞𝙥ó, 𝙖𝙧𝙩𝙞𝙨𝙩𝙖 𝙚 𝙥𝙤𝙚𝙩𝙖 𝙥𝙖𝙩𝙩𝙚𝙨𝙚 𝙘𝙝𝙚 𝙨𝙖𝙗𝙖𝙩𝙤 𝙥𝙤𝙧𝙩𝙚𝙧à 𝙡𝙖 𝙨𝙪𝙖 𝙥𝙤𝙚𝙨𝙞𝙖 𝙣𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙨𝙥𝙡𝙚𝙣𝙙𝙞𝙙𝙤 𝙨𝙘𝙚𝙣𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝙚𝙭 𝙘𝙤𝙣𝙫𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙎𝙖𝙣 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨𝙘𝙤 di Patti.

Questi gli appuntamenti: oggi 𝙤𝙧𝙚 18:00 𝙉𝙖𝙙𝙞𝙖 𝙏𝙚𝙧𝙧𝙖𝙣𝙤𝙫𝙖 a 𝘽𝙧𝙤𝙡𝙤,  domani 𝙤𝙧𝙚 18:00 𝙉𝙖𝙙𝙞𝙖 𝙏𝙚𝙧𝙧𝙖𝙣𝙤𝙫𝙖 a 𝙇𝙞𝙗𝙧𝙞𝙯𝙯𝙞 e infine s𝙖𝙗𝙖𝙩𝙤 𝙤𝙧𝙚 18:00 𝘿𝙖𝙫𝙞𝙙𝙚 𝙂𝙖𝙡𝙞𝙥ó a 𝙋𝙖𝙩𝙩𝙞.

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