Miss Reginetta Over: Daniela Piva protagonista alla “Milano Bridal Week”

Daniela Piva, vincitrice a Chianciano Terme, nel 2020, del concorso nazionale Miss Reginetta Over, è stata grande protagonista all’evento milanese “SI Sposaitalia” svoltosi alla Fiera di Milano in occasione della “Milano Bridal Week”

Daniela Piva è stata tra le testimonial dell’azienda “Musani coutore” durante la sfilata di moda di presentazione della nuova collezione.

Per la Miss è stata un esperienza fantastica: “Essere stata accolta in modo caloroso da tutti è stato bellissimo e ho potuto apprezzare la grande professionalità delle modelle e di tutto lo staff”.

Tra gli ospiti della sfilata Carlotta Dell’Isola, diventata nota grazie alla partecipazione a “Temptation Island” e Nello Sorrentino.

Per la ferrarese Daniela Piva la moda rappresenta un modo di essere e una grande passione divenuta con il passare del tempo un lavoro, intanto continua a seguire con grande interesse le selezioni del concorso Miss Reginetta Over in Emilia Romagna e in Veneto e segue la figlia Sofia che ha iniziato a partecipare a Miss Reginetta d’Italia.

Il suo grande desiderio è quello di viaggiare e essere ospite nelle varie selezioni che si stanno svolgendo in Italia ed in particolare visitare la splendida Sicilia.

Intanto il 29 aprile 2023, a Villa Cuciti di Milazzo, si svolgerà la prossima selezione per la Sicilia Orientale e le iscrizioni sono aperte al 339 82 54 709 (Nuccia) o direttamente sul sito www.missreginettaover.it.