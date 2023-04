Pd di Gioiosa Marea: “La strada statale 113 versa in uno stato gravoso!”

La strada statale 113 versa in uno stato gravoso. Questo il senso della lettera aperta che il Partito Democratico di Gioiosa Marea ha inviato una lettera aperta all’Anas.

E’ stato evidenziato come il tratto compreso tra Torre delle Ciavole e lo Scoglio Nero presenta un grave abbandono; per non parlare del degrado strutturale della galleria artificiale di Capo Calavà, abbandonata da anni.

E’ stato altresì sottolineato che la strada in questione è l’unica strada percorribile, non avendo uscita autostradale, che congiunge Gioiosa Marea a Patti in direzione Messina e a Piraino e Brolo in direzione Palermo; giornalmente è percorsa da pendolari e studenti che mettono a repentaglio la propria incolumità transitando su una strada insicura, con coste erose e costoni rocciosi precari.

Inoltre è stato rimarcato che è l’unica strada che conduce al presidio ospedaliero di Patti, la cui condizione precaria potrebbe creare gravi rischi alla vita dei cittadini nel caso di emergenza sanitaria. Il Pd ha sollecitato opportuni controlli per l’erosione lato mare e un tempestivo intervento di messa in sicurezza strada affinché non si ripetano gravi interruzioni , come quelle avvenute in passato, con i disagi che ne seguono.

Qui sotto il testo della lettera inviata all’Anas di Palermo e di Messina e alla Prefetture di Palermo e Messina

OGGETTO: Gioiosa Marea. Strada Statale 113

Il Partito Democratico del Circolo di Gioiosa Marea con la presente per attenzionare la gravosità dello stato in cui versa la S.S. 113. Il tratto che va da Villa Ridente a Torre Ciavole versa in uno stato di grave degenerazione sia lato monte che lato mare.

La suddetta strada che collega la cittadina con Patti, in direzione Messina, e Brolo, in direzione Palermo, versa in uno stato di degrado e rischia di lasciare Gioiosa Marea isolata con problematiche emergenziali per le attività commerciali, per i lavoratori pendolari, per gli studenti e del loro diritto allo studio, per la tutela della salute pubblica.

Ricordiamo infatti che

già in passato ci sono state delle interruzioni anche per lunghi periodi a causa del dissesto che sta inesorabilmente erodendo la costa e le precarietà dei costoni rocciosi con le continue frane delle giornate piovose, rischiando sempre più di mettere a repentaglio l’incolumità dei cittadini che percorrono giornalmente questa strada piuttosto trafficata;

la Strada Statale 113 è l’unica via che, in direzione Messina, collega alla più vicina Struttura Ospedaliera di Patti;

ogni giorno entrambe le direzioni sono percorse da pendolari lavoratori e da studenti che frequentano le istituzioni scolastiche presenti nei paese limitrofi;

nel tratto tra Capo Schino e Capo Calavà in passato si sono verificati fatti gravi con interruzioni del traffico per periodi lunghissimi con enormi disagi per la cittadina e tutti i residenti.

Inoltre

si segnala la galleria artificiale di Capo Calavà che appare in un evidente stato di degrado strutturale e di continuo pericolo infatti, come da foto allegate, tra le anomalie riscontrate ci sono

blocchi di calcestruzzo ed esposizione dei ferri di armatura;

barriere di guardrail non in grado di garantire la propria efficienza in quanto visibilmente deteriorate e quindi in condizioni tali da non garantire la sicurezza per chi transita il tratto in questione;

Rilevato ciò

vorremmo sapere quando sono stati eseguiti gli ultimi controlli e quali sono le determinazioni in merito;

risulta necessario, quanto urgente, un intervento immediato di controllo sulla stabilità di detta struttura che appare precaria ed incerta tale da non garantire gli standard minimi di sicurezza degli automobilisti nella considerazione, anche, dell’imminente stagione estiva che prevede un aumento del traffico veicolare per il raggiungimento delle strutture turistico ricettive del territorio.

Sollecitiamo la Protezione Civile Regionale e l’ ANAS interessata, agli obblighi e adempimenti di legge, affinché provveda ad un tempestivo intervento per la messa in sicurezza del tratto di SS113 in questione attenzionando, ancor più, la gravosità della galleria artificiale di Capo Calavà al fine di scongiurare conseguenze irrimediabili.

Il Circolo del Partito Democratico di Gioiosa Marea