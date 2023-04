E’ in programma il 3 giugno prossimo, alle ore 17.00, al centro sportivo “Primavera” in contrada San Giovanni a Patti il secondo memorial “U Capusala” – cerimonia di donazione di un defibrillatore per le figlie di Maria Ausiliatrice in memoria di Carmelo D’Andrea.

E’ in programma, con ingresso libero, l’incontro di calcio tra “Sport e Legalità” e “I Broncopatici” e l’esibizione dei “primi calci” di Vivi Don Bosco, Nuova Rinascita e Comprensorio del Tindari.

E’ prevista la partecipazione della rappresentativa nazionale magistrati. Nel corso della manifestazione saranno consegnati i premi “Fascia Laterale” in memoria di Nunzio Pittari