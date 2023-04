Barcellona PG, incidente in monopattino. Morto un 40enne

Un uomo di 40 anni ha perso la vita in un grave incidente che si è verificato oggi pomeriggio poco prima delle 15.30 in Via Salvatore Cattafi a Barcellona P.G., nei pressi dell’ingresso del PTA.

Da quanto appreso sembra che dopo una chiamata di emergenza che allertava i soccorsi, gli agenti della Polizia Municipale si sono recati in Via Cattafi, dove però hanno trovato solo un monopattino a terra e chiazze di sangue sull’asfalto. Da successivi riscontri sarebbe quindi emerso che un giovane era stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Milazzo. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Non si conosce ancora la dinamica dei fatti, su cui dovranno indagare gli agenti della Polizia Locale.