Terme Vigliatore: Aurora Torre rappresenterà la città delle terme alla finale regionale di Miss Reginetta d’Italia

Dopo la splendida affermazione a Milici, ridente frazione di Rodì Milici, Aurora Torre è pronta ad affrontare la finale regionale di Miss Reginetta d’Italia.

Aurora ha 16 anni, vive a Terme Vigliatore e frequenta il 3° anno dell’Istituto D’arte “Renato Guttuso” di Milazzo.

L’ho incontrata subito dopo la premiazione e l’ho intervistata.

Cosa faresti per un mondo migliore? “Per avere un mondo migliore bisogna crearlo”. Credo che se ogni giorno tutto noi rispettassimo semplici ma efficaci regole potremmo salvaguardare l’ambiente che ci circonda

Quali sono i tuoi hobby e le tue grandi passioni? Adoro leggere, soprattutto libri che trattano di psicologia o romanzi, mi piacciono molto anche il disegno, la musica e lo sport (atletica).

Che cos’è per te l’amicizia e la famiglia? La mia famiglia è l’unica cosa che posso chiamare casa. Ho due bellissime sorelline e un fratellino, il mio principe. Famiglia non è alzarsi presto e fare colazione insieme, non è coccole fino ad addormentarsi, non è casa pulita e cibo perfetto ogni giorno, ma semplicemente è discutere anche delle cose più stupide, come chi deve usare il bagno per primo; molte delle volte nemmeno ci si sopporta, ma importa poco perché sarei sempre pronta a difenderli. La mia famiglia non è perfetta, ma, in fondo, la perfezione la si trova solo nell’imperfezione. L’amicizia è paragonabile ad una scatola e se quello che ci si mette dentro è prezioso, durerà. Ciò che può essere definita migliore amicizia non si trova subito, ma è un rapporto che nasce e cresce con il tempo: ci si sopporta, ci si sostiene a vicenda anche nei litigi e quando si è a conoscenza dei difetti dell’altro, ma si sceglie di restare comunque.

Che rapporto hai con gli animali? Gli animali sono i migliori amici dell’uomo e, anche se non possono parlare, solo con lo sguardo ti manifestano tutto il loro affetto.

C’è qualcosa che hai fatto che ricordi spesso? Una cosa che ricordo spesso risale a quando frequentavo le elementari e il mio papà si inventava dei giochini per farmi studiare e al contempo divertire, come quando studiavo le tabelline e mi faceva pescare dei bigliettini con su scritti dei numeri da uno a dieci, se non avessi commesso errori avrei ricevuto un regalo altrimenti avrei dovuto ripetere le varie tabelline

Cosa ti aspetti dal concorso? Dal concorso mi aspetto per prima cosa di divertirmi e fare amicizia, ma anche mettermi in gioco attraverso questa nuova esperienza. Ho visto che l’organizzazione fa tanto per le ragazze: il reality Tv, gli shooting fotografici, i corsi di portamento e sono pronta a vivere queste esperienze.

Qual’è il tuo motto? Il mio motto è:” Voglio-faccio-sarà”.

Vuoi aggiungere qualcosa che non hai detto in questa intervista? L’unica cosa che non avevo ancora detto è che, la mia adorata zia Giovanna mi ha iscritta a questo concorso a mia insaputa solo per far superare la mia timidezza! Ma lei non sa che non sono affatto timida.

Anche Aurora sarà tra le protagoniste alla selezione del 29 aprile con l’unico obbiettivo di migliorarsi e di divertirsi.

Per partecipare basta chiamare il 339 82 54 709 o www.reginettaditalia.it