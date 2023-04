Messina – Dimentica le chiavi di casa e si arrampica dal balcone. Cade e muore sul colpo

Assurdo incidente al Complesso “Paradise” del Villaggio Annunziata Messina.

Il proprietario dell’appartamento sito al secondo piano del complesso De Salvo Marco del 1965, a seguito dello smarrimento delle chiavi di casa, munito di scala, sembra si sia arrampicato attraverso i balconi sottostanti il suo appartamento ma, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto battendo rovinosamente la testa.

L’uomo è deceduto all’istante. Sul posto sono intervenute le autorità competenti.

Salvatore Saccà