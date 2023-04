Maxi sequestro di cocaina delle Fiamme Gialle di Catania, Burtone e Saverino (PD):”Apprezzamento per il prezioso lavoro svolto”

“Esprimiamo grande apprezzamento per l’operazione del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania e del gruppo aeronavale di Messina per il prezioso lavoro investigativo che ha portato al sequestro di 2 Mila kg di cocaina nel tratto di mare antistante le coste catanesi”. Lo dicono Giovanni Burtone ed Ersilia Saverino parlamentari regionali del Partito Democratico.

“Quella è solo l’ultima di una serie di operazioni che nel corso degli ultimi mesi vedono proprio il porto etneo come terminale di approdo di sostanze stupefacenti provenienti dal Sudamerica. È un elemento che desta non poca preoccupazione – aggiunge Giovanni Burtone – ed è per questo che chiederò in qualità di componente una specifica riunione, da tenersi al più presto, della Commissione regionale antimafia”.