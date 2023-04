Controlli dei Carabinieri tra Patti, Gioiosa e Piraino: denunce e multe per oltre 7.000€

Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno svolto un servizio straordinario, intensificando i controlli nel territorio pattese, con particolare riferimento alle aree vicine ai locali notturni. I militari dell’Arma hanno potenziato i servizi di prevenzione e contrasto ai delitti predatori, all’uso e allo spaccio di stupefacenti e particolare attenzione è stata posta al rispetto delle norme della circolazione stradale, con riguardo alle condotte alla guida che possono mettere in pericolo automobilisti, passeggeri e pedoni. Sono stati quindi pattugliate le diverse vie di comunicazione della zona con la predisposizione di posti di controllo, anche di notte, all’esito dei quali i Carabinieri hanno controllato 72 veicoli e 101 persone.

Sono state accertate diverse infrazioni al Codice della Strada per un ammontare di oltre 7.300 euro e la decurtazione di 35 punti sulle patenti di guida per varie violazioni.

Inoltre, a seguito dei servizi svolti dalle pattuglie dell’Arma, a Gioiosa Marea, un 24enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, a cui era sottoposto nell’ambito di un procedimento penale per maltrattamenti. Nell’ambito dell’attività di contrasto alla droga, invece, a Piraino, un 30enne è stato segnalato alla Prefettura di Messina quale assuntore di stupefacenti poiché trovato in possesso di marijuana, detenuta per uso personale, che è stata sequestrata.