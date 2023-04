Picchia la ex compagna che lo aveva già denunciato. Arrestato un uomo ad Acireale

Avrebbe aggredito la ex compagna, che lo aveva già denunciato in precedenza per maltrattamenti, fratturandole il naso. E’ accaduto ad Acireale, nella serata di giovedì scorso, quando gli agenti delle volanti e del Commissariato di P.S. di Acireale hanno arrestato un uomo, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e violazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.

L’allarme è scattato alle 20:30 di giovedì, con una richiesta di intervento da parte di una donna che dichiarava di aver subito una violenta aggressione dall’ex compagno, ancora presente sul posto. Gli equipaggi di volante, subito arrivati presso l’abitazione della presunta vittima notavano il presunto aggressore – conosciuto dagli agenti perché già denunciato in passato dall’ex compagna per gli stesi motivi – che tentava di allontanarsi a bordo della propria autovettura e, immediatamente, gli intimavano l’alt. L’uomo, però, con una manovra repentina e ignorando l’ordine, riusciva ad allontanarsi e a dileguarsi per le vie cittadine.

La vittima, ancora scossa per l’accaduto, ha raccontato di essere stata picchiata dal compagno a seguito dell’ennesimo litigio, mostrando ai poliziotti diversi lividi ed ematomi sia sul viso che sul resto del corpo. La donna è stata quindi affidata alle cure del personale del 118 e trasportata in ospedale. La donna ha riportato una prognosi di 45 giorni per la frattura del naso e per altre contusioni sparse.

Secondo quanto accertato nell’immediatezza dei fatti l’aggressore, a seguito delle precedenti denunce sporte dalla donna, era destinatario della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e di ammonimento del Questore per atti di violenza domestica. Alla luce della gravità delle condotte è stata diramata nota di ricerca del veicolo sul quale l’uomo si era allontanato, che è stato rintracciato poco dopo presso l’abitazione di un parente in una frazione di Acireale – da personale del locale Commissariato.

Dopo la denuncia sporta dalla donna, in cui sono stati riferiti ulteriori episodi di maltrattamenti subiti nel corso dell’ultimo periodo e dopo aver acquisito il referto medico, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, trasferito nel carcere di Piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida.