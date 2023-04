L’Ucraina Kamaliya, da Miss Mondo 2008 a bravissima cantante

E’ stato presentato anche il video musicale in lingua inglese del brano “Be brave like Ukraine” della star KAMALIYA in rotazione su tutte le radio e tv anche in Italia, grazie alla promozione della GtStudio Recordings Publishings che ha acquisito in esclusiva per l’Italia le licenze del nuovo singolo dell’artista pop dance.

Nel video ben visibili volutamente il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyi, Kuzma Skryabin, Andriy Shevchenko, Bohdan Stupka, Ada Rogovtseva e altri famosi ucraini. Vincitrice di Miss Mondo nel 2008, KAMALIYA (vero nome Natalya Shmarenkova) non è solo una cantante, ma anche un’attrice ed una modella. Una voce sensazionale, una cantante che suona anche il violino e scrive le sue canzoni. Diventato virale il video del famoso spettacolo ucraino “Freedom” e la canzone è pubblicata in tre lingue: ucraino, russo e inglese. Recente anche il grande successo di “You Gimme Lovin’”. Adesso “Be brave like Ukraine” è un inno alla pace attraverso il coraggio. La canzone è una vera poesia che esorta alla riflessione: ora che si conosce il vero volto degli assassini, sii coraggioso come l’Ucraina e lo dico con il battito del mio cuore, anche se è difficile respirare. “Sii coraggioso come l’Ucraina. E si celebra il sangue che sta difendendo l’onore nazionale”. E’ una frase che si ripete più volte, come una ferita che ripetutamente si apre. “Ora sai che siamo una nazione difesa col fuoco – canta la star ucraina – Fai la scelta giusta, parla, non essere un codardo, in questo momento abbiamo bisogno di una luce e allora lo spirito della pace sarà la tua guida. Non il potere di una mente malata, ma serve combattere per una causa giusta: uniamoci per la pace nel nostro mondo”.

Commentando il video il suo pensiero è ancora più deciso:” Volevo che l’interesse del mondo per l’Ucraina non perdesse la sua rilevanza. La nostra storia, cultura e risultati… ogni giorno dimostriamo che gli ucraini sono una nazione indomabile, forte e di talento! Sono orgoglioso di essere nato e vivere sulla nostra terra!”, commenta la cantante”. L’autrice della canzone è l’ucraina Katerina Begu. La registrazione del video è avvenuta a Londra.