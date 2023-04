Basket, delicata sfida “spareggio” nella corsa ai playoff per la Infodrive Capo d’Orlando

Una sfida importantissima, quella che vedrà questa sera la Infodrive Capo d’Orlando impegnata sul parquet di Desio, nel match valido per la 27° giornata del campionato di Serie B. Palla a due alle 20.45

Si tratta di un autentico “spareggio” nella corsa ai playoff’, anzi, al quarto e ultimo posto che garantisce la post season, visto che i primi tre sono già assegnati a Mestre, Orzinuovi e San Vendemiano.

E in quarta posizione c’è proprio Desio, con uno score di 15 gare vinte e 11 perse, con il +2 su Virtus Padova (che però ha una partita in meno) e Lissone e il +4 sull’altro gruppetto guidato al settimo posto dalla Infodrive. L’Orlandina, per cercare di arrivare al 4° posto deve vincere assolutamente le ultime tre partite, sperando contemporaneamente nelle sconfitte delle altre rivali.

L’Orlandina, che non vince in trasferta dal 21 gennaio, nel caso di sconfitta dovrà solo pensare a garantirsi, una delle posizioni dal 5° all’8° posto, che in caso le permetteranno di giocare con il fattore campo gli spareggi per rimanere in Serie B Nazionale ed evitare di scendere in B Interregionale