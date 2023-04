Dopo due anni ritorna, il concorso nazionale, “Talent Kids” riservato a tutti i bambini talentuosi da 4 a 13 anni.

Il concorso ideato dalla New Meta Event di Bologna, del patron ALessio Forgetta, si avvale di diversi Talent in tutte le regioni italiane. In Sicilia Giuseppe Messina e Peppe Aleci cureranno le selezioni per la parte occidentale, mentre l’ARF Spettacoli capitanata da Nuccia Sottile curerà quelle della zona orientale.

Un concorso che nell’ultima edizione svolta ha portato al trionfo tanti talenti siciliani nelle tre categorie in programma che sono: moda, canto e ballo.

Le iscrizioni sono gratuite e si possono effettuare chiamando il 339 8254709 o consultando il sito ufficiale e le pagine social dedicate.

Ad ogni selezione i partecipanti saranno ripresi da varie emittenti televisive, fotografati per promuoverli nel migliore dei modi e seguiti da Gabriella Bisignano e Domenico De Pasquale.

Una vetrina importante per tanti giovani cantanti, ballerini e amanti della passerella che ancora una volta è alla ricerca di nuovi talenti da proporre nel mondo dello spettacolo.

La prossima selezione si svolgerà il 29 aprile 2023 a Milazzo e già sono tante le adesioni per ricominciare questa splendida avventura.