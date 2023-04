Militello Rosmarino, si apre il cantiere per ristrutturare la chiesa di contrada Ferretta

Con il corso sulla sicurezza per i lavoratori, oggi sono ufficialmente iniziati i lavori per la ristrutturazione della chiesetta della Madonna di Lourdes di Militello Rosmarino. Lo rende noto il primo cittadino Salvatore Riotta, che ha espresso soddisfazione attraverso i suoi canali social. Il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa della Madonna di Lourdes per l’ammontare complessivo di € 120.924,73 sarà realizzato grazie ai fondi stanziati dall’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro ed erogati in favore dell’ente di culto con D.D.G. n. 2788 del 14 novembre scorso. Con le somme, oltre all’acquisto dei materiali necessari, è stato istituito un Cantiere di Lavoro in cui saranno impegnati 10 lavoratori, per la durata di 111 giorni. La gestione del progetto è affidata alla “Parrocchia Maria SS. Assunta” che dovrà avvalersi dell’Ufficio Tecnico del Comune di Militello Rosmarino per ottemperare a tutte le disposizioni previste.

“Come primo cittadino, mi corre l’obbligo ringraziare tutte quelle persone che, a vario titolo, hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo: la riconsegna di un bene, rivalutato, alla collettività di Militello.” scrive via social Riotta.

In particolar modo, voglio ringraziare Padre Calogero che sin dal primo momento ha creduto in questo progetto; i componenti dell’Ufficio Tecnico, nelle varie figure che si sono succedute: l’Ingegner Fabio, il Geometra Rundo, l’attuale responsabile Geometra Frusteri, il Geometra Nunzio Giuffrida. “Un grazie particolare lo voglio, altresì, rivolgere a tutte quelle persone che, dietro le quinte, hanno dato il proprio contributo per la riuscita dell’iniziativa.” continua il sindaco Riotta che a breve concluderà il suo mandato.

“L’attuale Amministrazione, sempre attenta e sensibile alle esigenze del nostro paese, in merito a questo finanziamento, non si è potuta spingere oltre per presentare altri progetti, in quanto, chi ci ha preceduto, nel lontano marzo del 2018, non ha ritenuto, evidentemente, utile presentare alla Regione la manifestazione d’interesse per poter avere altri finanziamenti…” commenta inoltre Riotta “eppure sarebbe bastato compilare un modulo ed allegare il documento di riconoscimento del legale rappresentante! Da questo vincolo, fortunatamente, sono rimasti fuori gli Enti di Culto e questo ci ha permesso di poter presentare questo progetto che da oggi prende il via”.