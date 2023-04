Milazzo: Sarà presentato il libro “Donne eccezionali” di Vittoria De Marco Veneziano

Sarà presentato mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 18:00, nell’accogliente Palazzo D’Amico di Milazzo, il libro “Donne eccezionali…37 storie per imparare a risorgere dalle proprie ceneri” scritto da Vittoria De Marco Veneziano.

Vittoria De Marco Veneziano , insegnante, scrittrice, narratrice e saggista, nasce a Milazzo (ME) da padre italiano e madre tedesca e vive a Siracusa. Si occupa di problematiche femminili su cui tiene conferenze per far conoscere la storia delle donne del passato e di culture diverse. È autrice di numerosi articoli dedicati a donne di ieri e di oggi pubblicati sul quotidiano Libertà Sicilia. Nel 2019 ha ricevuto il Premio Tiche: “Per l’opera di scrittrice svolta con inestimabile amore per la letteratura e intesa come impegno solidaristico, civile e sociale” e nel 2021 ha ricevuto il Premio Civitas Europa per l’Arte e la Cultura.

Dichiara l’autrice: “Tutte le donne presenti in questo libro sono personaggi che incantano perchè la storia delle donne è un racconto lungo che non si può cancellare. Nella vita delle grandi figure femminili del passato e del presente si riscoprono le debolezze e le virtù, come la capacità di attingere – con orgoglio e senso della propria dignità – alle potenzialità tipicamente femminili: la generosità, l’intelligenza affettiva, l’abilità ad immedesimarsi in un altra persona e di calarsi nei suoi stati d’animo: come il coraggio di non lasciarsi andare, di lottare, di comprendere, di credere nel rispetto di se stesse e di rinascere a vita nuova come l’Araba Fenice dalle proprie ceneri”.

L’evento di Milazzo è promosso dall’Associazione Culturale Teseo capitanata dal suo presidente dr.Attilio Andriolo Un appuntamento culturale da non perdere, adatto ai cultori della fine letteratura di genere.

Dialogherà con l’autrice, oltre al presidente Andriolo, anche la prof.ssa di Storia e Filosofia Silvana Gitto.

All’importante pomeriggio culturale presenzierà l’Assessore ai Beni Culturali, della città di Milazzo, prof.ssa Lucia Scolaro.