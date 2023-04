Stromboli, dichiarata emergenza per 12 mesi. In arrivo quasi 16 milioni di euro per i danni

Quasi sedici milioni per l’emergenza a Stromboli. Il Consiglio dei ministri di ieri, su proposta del titolare della Protezione civile, Nello Musumeci, ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi per fare fronte alle conseguenze delle straordinarie avversità meteo dello scorso mese di agosto nell’isola di Stromboli, territorio del Comune di Lipari.

Gli eventi hanno provocato l’evacuazione di numerosi nuclei familiari dalle loro abitazioni, nonché danneggiamenti alle infrastrutture e agli edifici pubblici e privati. Il Consiglio dei ministri ha deliberato un finanziamento di 15.850.000 euro.

“Il Governo – ha dichiarato Musumeci – ha deciso dir andare incontro alle esigenze delle comunità locali colpite da gravi avversità meteorologiche e per essere accanto alle amministrazioni dei territori impegnate nel ripristino di servizi e infrastrutture danneggiate. Stiamo cercando, caso per caso, di fare quanto é nelle nostre possibilità per alleviare disagi e situazioni critiche, mettendocela tutta in termini di attenzione, impegno e risorse”, ha concluso il Ministro.

Dopo l’incendio causato durante le riprese della fiction Rai sulla «Protezione civile», per il quale è in corso un contenzioso con la società di produzione «11 Marzo Film» di Roma, e le successive bombe d’acqua che hanno messo in ginocchio Stromboli, ora finalmente l’isola delle Eolie si potrà e si dovrà mettere in sicurezza.

Stromboli, per le prime emergenze aveva già ottenuto lo stanziamento di 1 milione di euro, impiegato per finanziare anche le prime misure urgenti già realizzate «Con questo congruo finanziamento – puntualizza il sindaco Riccardo Gullo – faremo in modo di superare l’emergenza in corso. La nostra intenzione è di mettere l’isola nella condizione di affrontare qualunque emergenza possa presentarsi».