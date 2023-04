Messina, morte della clochard Concetta Gioè nel 2021: ergastolo per Pietro Miduri

La Corte d’Assise di Messina ha condannato il 72enne Pietro Miduri all’ergastolo per l’omicidio della 68enne clochard palermitana Concetta Gioè, trovata priva di vita la mattina del 10 settembre 2021 nel piazzale della chiesa di S. Caterina Valverde, in pieno centro cittadino a Messina.

La donna, che era tornata da una ventina di giorni a Messina, fu trovata da un commerciante della zona in una pozza di sangue, rannicchiata su sé stessa, sui gradini dell’ingresso laterale della chiesa, con vistose ferite da arma da taglio a collo, testa e braccia. Le indagini coordinate dall’aggiunto Vito Di Giorgio e dal sostituto Piero Vinci ed affidate ai carabinieri portarono al fermo di Pietro Miduri, anch’egli clochard, originario di Augusta e con precedenti. Ad incastrarlo le immagini dei sistemi di sorveglianza nella zona, visionate dagli inquirenti. Interrogato per oltre due ore dal pm Vito Di Giorgio, l’uomo non aveva ammesso il delitto.

Il sostituto Piero Vinci, che ha rappresentato l’accusa nel processo, ha chiesto per Miduri, difeso dall’avvocato Ketty Terranova, la condanna all’ergastolo.