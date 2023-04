Le ragazze della Epolestudionebrodi fanno scintille al Mediterranean Pole Dance Contest 2023

C’è modo e modo di festeggiare la Pasqua, ma di certo, quest’anno, l’uovo dell’ASD Epolestudionebrodi di Rocca di Capri Leone si è riempito di belle sorprese.

Sabato 8 aprile, infatti, ben sei delle ragazze di Eleonora Carcione hanno preso parte al Mediterranean Pole Dance Contest 2023, svoltosi al Teatro Jolly di Palermo. E, alla loro prima esperienza di gara, hanno portato a casa degli ottimi risultati.

KAREN BONINA Categoria Novizi Under 18, 2° POSTO

GIUDITTA GIAMMÒ Categoria Novizi Under 18, 3° POSTO

CASSANDRA BRIGUGLIO Categoria Novizi Under 18, 4° POSTO

MARTA LISEO Categoria Novizi Under 18, 5° POSTO

FLAVIA LOMBARDO Categoria Novizi Under 30, 2° POSTO

SERENA ANASTASI Categoria Novizi Under 30, 5° POSTO

Una grande soddisfazione per tutte loro, per l’intera scuola e per chi, con affetto e quotidiana passione, le ha preparate alla competizione. Nulla è stato lasciato al caso, di nessuna delle loro coreografie, e, come sempre accade nella palestra di Eleonora, nessuno è stato lasciato indietro: vince la squadra, e vincono l’eleganza e la simpatia che l’hanno contraddistinta, garantendole, anche grazie alla sua forte coesione, una decisiva marcia in più.

Insomma, se qualcuno avesse avuto ancora dubbi sulla grande bellezza della pole dance, quella insegnata da Eleonora ed esibita dalle sue ragazze ne ha dato, ancora una volta, una magnifica riconferma.

Articolo di Federica Margherita Corpina