Ucria: operative quattordici telecamere di videosorveglianza

Nel territorio di Ucria sono operative dal 6 aprile scorso quattordici telecamere per la videosorveglianza.

“Un risultato importante che ci consente di supportare le forze dell’ordine nelle attività di indagine, ha spiegato il sindaco Enzo Crisà e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza urbana”.

Il sistema di videosorveglianza è composto da un insieme di punti di ripresa costituiti da

telecamere, fisse e di lettura targhe, nonché da un sistema di registrazione delle immagini per la ricostruzione degli eventi in caso di necessità e per assicurare le relative fonti di prova.

“E’ stato finanziato interamente con fondi del bilancio comunale e voluto dalla mia amministrazione per disincentivare comportamenti scorretti e delinquenziali a danno della comunità, ha concluso il primo cittadino; il controllo del territorio mediante questi dispositivi è irrinunciabile nell’ottica della sicurezza e della collaborazione con le forze dell’ordine in materia di ordine pubblico”.