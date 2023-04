Turismo sostenibile, viabilità, spopolamento e videosorveglianza. Sono questi alcuni temi della campagna elettorale a Frazzanò, dove il sindaco Gino Di Pane ha deciso di candidarsi per il terzo mandato consecutivo. Il primo cittadino ha insistito sul fatto che è necessario giovarsi di nuove arterie per poter raggiungere i centri montani, assicurando nel contempo i migliori strumenti per la sicurezza.