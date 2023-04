Tortorici: gravi, ma stabili le condizioni dei 4 feriti nell’esplosione in contrada Ilombati

Doveva essere un tranquillo venerdì di Pasqua, trascorso a preparare i dolci per la festa. Invece un boato ha squarciato il silenzio di contrada Ilombati, a Tortorici. Un’esplosione, intorno alla 19,30, ha investito 5 persone che erano all’interno di un’abitazione: un uomo e una donna e il figlio dodicenne, un cugino di 16 anni ed un altra parente, tutti intenti nei preparativi al pian terreno dello stabile. L’esplosione, tanto violenta da sradicare gli infissi della stanza, che sono stati scaraventati sul cortile che guarda sulla vallata, li ha investiti in pieno.

Immediati i soccorsi per gli sfortunati: sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della locale stazione e della compagnia di Sant’Agata di Militello, con i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’immobile, oltre al personale sanitario del 118. Le condizioni delle due donne e dei minori sono subito apparse gravi; l’uomo, invece, ha riportato solo lievi ferite. Il ragazzino più piccolo è stato immediatamente trasferito in elisoccorso al reparto grandi ustionati del Cannizzaro di Catania. Gli altri, prima ricoverati al PS dell’ospedale di Sant’Agata di Militello, sono stati trasferiti nella notte, due a Palermo ed uno sempre al Cannizzaro di Catania. Al momento le loro condizioni sono gravi, ma stabili.

I familiari delle vittime suppongono che ad esplodere possa essere stata una stufetta elettrica, che conteneva dell’olio. Ieri, dopo i primi rilievi, si è ipotizzato che la deflagrazione possa essere stata causata da una fuga di gas. A stabilire cosa sia accaduto saranno i rilievi tecnici dei Vigili del Fuoco L’immobile è stato posto sotto sequestro.

Sotto shock la comunità oricense. L’amministrazione comunale, a nome proprio e di tutta la cittadinanza, si stringe attorno ai familiari dei feriti.