Sant’Agata Militello, scontro tra due auto in contrada Pairó. Due feriti

È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 13:30 in contrada Pairó a Sant’Agata di Militello.

A scontrarsi una Fiat Punto condotta da un anziano santagatese che viaggiava sulla strada provinciale in direzione monte-mare ed una Lancia Ypsilon, guidata da un giovane di Sant’Agata Militelllo, che percorreva il tratto in senso opposto. La seconda, dopo l’impatto, sarebbe prima finita su un terrapieno, per arrestarsi su un fianco. Sembra che ad avere la peggio sia stato il giovane alla guida dell’auto ribaltata.

Sul posto oltre ai soccorritori del 118 in ambulanza, i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Sant’Agata di Militello, per accertare cause e dinamiche dell’impatto.