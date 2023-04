Palermo: muore neonata di soli 15 giorni. Tensione in ospedale

Si pensa a un classico caso di “morte in culla”: una bimba di appena 15 giorni, a Palermo, è deceduta prima di arrivare all’ospedale Di Cristina. Niente da fare nonostante la disperata corsa in auto dei genitori.

Dopo l’accaduto sono stati registrati momenti di tensione fuori e all’interno della struttura sanitaria, dove sono intervenute alcune pattuglie di polizia.

Si sta cercando di ricostruire i contorni della vicenda per chiarire cosa sia successo alla piccola, al momento l’ipotesi più probabile è che possa trattarsi di un altro spiacevole caso di “morte in culla”.

La procura per i minori, informata del decesso, indaga per accertare le cause della morte.

Articolo di Elena Scaffidi