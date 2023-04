Caltanissetta: controlli serrati dei carabinieri per le festività pasquali

I Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta hanno eseguito controlli serrati.

Nel corso dei quali sono stati verificati 79 automezzi, 11 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 2 carte di circolazione e una patente, identificate 126 persone, sequestrati 47 grammi di hashish e 17 di marijuana.

In particolare è stato arrestato un 34enne per detenzione ai fini di spaccio, trovato in possesso di 40 grammi di hashish e 15 di marijuana; e un 39enne per guida in stato di ebbrezza, risultato con un tasso alcolemico superiore alla norma;

Nel medesimo contesto operativo sono stati segnalati alla Prefettura di Caltanissetta due soggetti per uso personale di circa 7 grammi di hashish e 2 di marijuana.

Articolo di Elena Scaffidi