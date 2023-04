Messina: Nuova avventura per Laura Bonanzinga

Bella, simpatica e dinamica, lei è Laura Bonanzinga, ragazza con sindrome di down, che ho avuto il piacere di conoscere, qualche mese fa, durante una sfilata di moda dove lei con disinvoltura indossava e promuoveva vari capi di abbigliamento, borse e occhiali.

Oggi Laura ha firmato un contratto di lavoro presso un negozio di abbigliamento per bambini a Messina, in piazza Cairoli. La felicità di Laura, della sua famiglia e dell’AIPD Milazzo -Messina è tanta per questa nuova opportunità che si è aperta davanti a lei.

Un ringraziamento al titolare del negozio, Lillo Puleo, per aver dato questa importante opportunità a Laura e per aver riconosciuto le sue competenze e il suo valore.

Laura è molto contenta di questo nuovo inizio, sentimento condiviso anche dai colleghi molto entusiasti di poter lavorare con lei.

Auguriamo a Laura un futuro di successo e realizzazione professionale in questa nuova avventura lavorativa.