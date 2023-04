Infodrive Capo d’Orlando, netta vittoria contro Crema 88-72

Netta vittoria consecutiva in casa per la Infodrive Capo d’Orlando, che fa un bel regalo di Pasqua ai propri supporter, battendo Crema 88-72 nel 26° turno del campionato di Serie B, Girone B.

Infrasettimanale dovuto alle festività pasquali, con Crema che dura appena 5’: per il resto è monologo biancoazzurro. 22-13 il primo quarto con Triassi e Binelli sugli scudi. La formazione di Robustelli chiude il primo tempo in vantaggio in doppia cifra sul 41-31.

Alla Infodrive Arena i paladini giocano con una sicurezza che non hanno mai avuto in trasferta. Si riparte e c’è il massimo vantaggio con Okereke sugli scudi: 5 punti in fila tra campo e lunetta. Infodrive in scioltezza, tripla di Triassi per il +18, mentre Cuffaro segna due bombe sul finire del terzo quarto, che valgono 67-52 alla penultima sirena.

Ultimo periodo con la Infodrive in controllo, capitan Laganà piazza tre bombe di fila per il +19 a metà quarto quarto. Il finale è puro garbage time: giusto il tempo di dare spazio ai giovani Tonarelli, Carlo Stella e Collovà. L’Orlandina festeggia e punta ai playoff.