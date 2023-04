San Marco d’Alunzio, approvato il bilancio di previsione 2023-2025

E’ stato approvato dal Consiglio Comunale, nella convocazione dello scorso giovedì 23 marzo, il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2023- 2025.

“Questo rappresenta per noi un risultato importante che rende merito al grande lavoro di squadra che è stato portato avanti dall’Amministrazione e dagli uffici dell’area economico- finanziaria del nostro comune – tra i primi in provincia che lo hanno approvato – che si sono spesi affinché l’approvazione dello stesso, insieme al Documento unico di programmazione potesse avvenire in anticipo rispetto ai tempi previsti dalla legge.” fa sapere l’amministrazione comunale guidata da Filippo Miracula.

Il comune di San Marco si classifica, così, fra i comuni più virtuosi della Sicilia. Alla fine della seduta consiliare il Sindaco ha voluto anche esprimere le congratulazioni da parte di tutta l’Amministrazione comunale alla squadra di calcio locale, l’Aluntina, che ha raggiunto con due giornate di anticipo un traguardo storico e importante, facendo il salto di categoria accedendo alla Promozione.