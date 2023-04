San Giorgio di Gioiosa Marea: “Istituire una biblioteca comunale ed intitolarla al maestro Angelo Accordino!”

Istituire una biblioteca comunale nella frazione San Giorgio, sezione staccata della biblioteca di Gioiosa Marea Centro ed intitolarla al maestro Angelo Accordino (nella foto). Questa la proposta formulata all’amministrazione comunale del sindaco Giusi La Galia da Italia Nostra Presidio Nebrodi.

L’associazione ha già formulato alcune proposte relativamente sulla possibilità da parte del comune di aprire un punto lettura nei locali comunali che saranno a breve ristrutturati presso la scuola elementare di San Giorgio.

Un luogo che possa costituire un punto di incontro e di promozione culturale, in considerazione del fatto che nel piccolo borgo non esiste una biblioteca pubblica. Italia Nostra si è resa disponibile alla donazione di libri del proprio patrimonio librario e di essere referente per la raccolta di eventuali donazioni di volumi da parte delle case editrici e librerie del territorio.

Inoltre ritiene di grande importanza far rivivere la biblioteca che aveva creato a suo tempo, tra le sue innumerevoli attività culturali, il maestro Angelo Accordino; è costituita da migliaia di pregevoli volumi, da anni inutilizzati, che erano stati collocati temporaneamente presso il palazzetto dello sport.

Questi testi, opportunamente rivisti e catalogati, potrebbero costituire una base importante per la creazione della nuova biblioteca, che, secondo Italia Nostra, dovrebbe nascere come sezione staccata della biblioteca di Gioiosa Marea ed essere intitolata al maestro Angelo Accordino, una figura di grande spessore culturale che viene ancora oggi ricordato con affetto dalla popolazione locale.

Italia Nostra, inoltre, ha proposto di creare, sempre nei locali che saranno ristrutturati della scuola elementare di San Giorgio, una sala esposizioni dei reperti della Tonnara a suo tempo amorevolmente raccolti dal maestro Accordino e poi esposti per un certo periodo di tempo presso la Pro Loco locale, che si trovano ora dispersi e che vanno rintracciati e tutelati.

Italia Nostra, nell’offrire la propria collaborazione volontaria e gratuita per la loro catalogazione e schedatura, ha sollecitato l’amministrazione comunale ad adoperarsi per un tempestivo recupero del palischermo “Capo rais Santa Rita”, i cui resti giacciono ormai da tempo, in attesa di un restauro, nei locali del palazzetto dello sport, affinchè venga salvaguardata l’ultima testimonianza e la memoria di ciò che resta dell’antica Tonnara di San Giorgio.

“Recuperare, infatti, il palischermo Santa Rita significa recuperare gran parte della storia della Tonnara di San Giorgio e nel contempo l’identità di un borgo marinaro basata per secoli sulla tradizionale pesca del tonno e sui riti e le tradizioni ad essa legate. Una memoria storica che rischia, altrimenti, se non si interviene al più presto, di essere definitivamente cancellata.”