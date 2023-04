Castell’Umberto, la vicesindaco Valeria Imbrogio comunica che non sosterrà alcun candidato

Colpo di scena nel quadro degli schieramenti che si preparano a scendere in campo per le elezioni amministrative 2023 a Castell’Umbrrto. A meno di due mesi dal voto, Valeria Imbrogio Ponaro attuale Vicesindaco, lancia un comunicato e prende posizione rispetto alla competizione elettorale.

La professionista, prima eletta nell’ultima tornata elettorale e prima eletta in assoluto per le quota rosa nella storia di Castell’Umberto, con 388 preferenze, con delega ai servizi sociali, famiglia, turismo, eventi e pubblica istruzione così in una nota: “È necessario fare chiarezza – dichiara la vicesindaco –.Da 10 anni sono al servizio della comunità e sono onorata di averla amministrata. Ho condiviso un’esperienza straordinaria che però per me si conclude il 28 maggio. Ho ricevuto innumerevoli sollecitazioni per ricoprire i ruoli più significativi, sia dai vari gruppi politici che dai singoli cittadini.

Rimango coerente con il mio impegno iniziale cioè quello di dare il massimo per aiutare Castell’Umberto a crescere ed essere riferimento del comprensorio.

Alcuni obiettivi sono stati raggiunti per altri la strada è lunga.

Continuerò ad essere presente ed a svolgere ruolo sociale e politico Voglio agire in piena libertà e senza vincoli di parte nell’interesse del paese. Pertanto non sosterrò alcun candidato alle prossime elezioni amministrative.

Rimarrò in giunta, se il sindaco lo vorrà, per puro senso di responsabilità.“