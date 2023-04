Patti: Sara Caliò nuovo direttore dell’uoc anestesia e rianimazione e terapia del dolore dell’ospedale “Barone Romeo”

La dottoressa Sara Caliò è stata nominata direttore dell’unità operativa complessa) di anestesia e rianimazione e terapia del dolore dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti.

Originaria di Naso, 45 anni, la dottoressa Caliò è stata finora responsabile dell’unità operativa semplice di terapia del dolore presso lo stesso presidio ospedaliero pattese. La firma del contratto è avvenuta alla presenza del commissario straordinario dell’Asp di Messina Bernardo Alagna e del direttore sanitario dell’Asp Domenico Sindoni.

“E’ una grande sfida professionale, un incarico che mi onora e che mi responsabilizza – ha commentato la dottoressa Sara Caliò. Sono alla guida un gruppo di professionisti preparati su cui so di poter contare, e credo che facendo leva sulla forza del gruppo e sulla valorizzazione delle competenze professionali di ognuno, potremo raggiungere risultati importanti. Lavoro, studio e aggiornamento continuo sono fondamentali per garantire standard di assistenza elevati per i nostri pazienti, che devono sempre rappresentare il nostro obiettivo principale”.