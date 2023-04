Patti: la Via Crucis Vivente è stata rinviata a domani sera, martedì 4 aprile, alle ore 21.00

Dopo il maltempo di ieri sera e visto che si annunciano avverse le condizioni meteo anche per la giornata di mercoledì 5 aprile, la Via Crucis Vivente, che è organizzata dai i giovani della Parrocchia di San Nicola di Patti, si terrà domani, martedì 4 aprile, alle ore 21.00.

Come già programmato, si snoderà attraverso questo percorso cittadino: piazza San Nicola, discesa verso via Verdi e piazza Marconi, risalita verso via XX Settembre per concludersi nella scalinata di piazza 25 Aprile.

La regia è curata da Antonio Orlando e Tiziana Milici con la consulenza teologica di Don Angelo Costanzo. Gesù sarà interpretato da Stefano Verdiraimo.