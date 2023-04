Capo d’Orlando, problematiche degli enti locali, assemblea organizzata dalla Csa Regioni Autonomie Locali

Si parlerà delle nuove problematiche legate al personale dipendente e Asu negli enti locali nell’assemblea indetta dalla Csa – Regioni Autonomie Locali – per martedì 11 aprile, alle ore 16.00, presso l’aula consiliare di Capo d’Orlando.

Questi gli argomenti specifici: il nuovo sistema di classificazione del personale dipendente degli enti locali CCNL 2019/2012, proposta di legge per il recupero dei periodi di utilizzazione Asu a fini pensionistici, riconversione dei contratti da tempo determinato ad indeterminato per il personale dipendente in servizio presso enti in dissesto o con piani di riequilibrio approvati infine la ricontrattualizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato del personale dipendente in servizio presso la pubblica amministrazione di cui all’art. 30 comma 1 della L. R. 5/2014 a fulltime.

Interveranno Francesco Garofalo segretario nazionale Csa/Ral, Giuseppe Badagliacca, Piero Fotia e Gianluca Cannella componenti del consiglio nazionale Csa/Ral ed il segretario regionale dipartimento politiche attive del lavoro e precariato della pubblica amministrazione Csa/Ral Giuseppe Cardenia.

Al termine dell’assemblea sarà inaugurata la nuova sede Csa/Ral sul territorio di Capo d’Orlando.