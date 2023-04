Sinagra – La Russian Ballet Society in Sicilia per lunga sessione d’esame di Danza Classica

Dal 28 al 30 marzo 2023 si è tenuta una lunga sessione d’esame presso la Artem Studio Danza di Sinagra, che ha visto 55 allievi alle prese con un importante esame di danza classica.

I candidati, nei livelli dal Grade 1 all’Advanced Foundation, sono stati giudicati dal M° Robert Hampton, primo ballerino dello Scottish Ballet e direttore artistico della società inglese.

La sessione, ospitata per la terza volta in Sicilia, è stata coordinata dal M° Giuseppe Cardaci, già insegnante di propedeutica e danza classica, orgoglioso dei risultati ottenuti dagli studenti che ancora una volta si sono messi alla prova ed hanno deciso di intraprendere un percorso serio e produttivo.

I ragazzi e le ragazze, di età compresa tra i 3 e i 22 anni, provenivano da Ucria, Sinagra, Patti, Acquedolci, Capri Leone, Gioiosa Marea, Brolo e Capo d’Orlando.

Ricordiamo che la Russian Ballet Society nasce in Gran Bretagna nel 1937, ed offre un corso di studi secondo programmi contemplati da Enti di Valutazione e Riconoscimento delle qualifiche artistiche internazionali.

Le certificazioni rilasciate al conseguimento degli esami infatti sono riconosciute da CDET (COUNCIL FOR DANCE EDUCATION & TRAINING): organo di affiliazione e garanzia di qualità nel settore della danza professionale e degli enti lirici e da OFQUAL (OFFICE OF QUALIFICATIONS AND EXAMINATIONS REGULATION): Organo di regolamentazione di qualifiche, esami e valutazioni nel Regno Unito. Esso agisce come un dispositivo di regolamentazione delle qualifiche artistiche.

“Fieri e onorati – dice il Maestro Cardaci – ancora una volta di far parte di questa Società. Tutti gli allievi hanno superato brillantemente l’esame e di quessto non possiamo che essere orgogliosi.”